Die Auflösung des Ostblocks, diese Zäsur in der europäischen Geschichte, steht im Mittelpunkt des heutigen Dossiers: Neben der Rede von Timothy Garton Ash in den Einlassungen des französischen Präsidenten François Mitterand, der der Wiedervereinigung zunächst sehr skeptisch gegenüber stand, ebenso wie in der optimistischen und gleichzeitig realistischen Rede von Bundeskanzler Helmut Kohl zum Ratifizierungsgesetz des Maastrichter Vertrages im Bundestag 1992.

Den Auftakt macht allerdings die "Eiserne Lady" Margaret Thatcher, die 1988 in ihrer berühmten "Rede von Brügge" auf ihre unnachahmlich beißende Art den Euroskeptizimus der Briten aus heutiger Sicht begründete. Die Sendereihe "Große Reden" ist Teil eines gemeinsamen Projekts des Deutschlandfunks mit ARTE, arte.tv/grosse-reden