In der Türkei werden nach dem Referendum über die umstrittene Verfassungsänderung die Stimmen ausgezählt. Medienberichten zufolge sind die Ja-Stimmen in der Mehrzahl. Wahlbeobachter kritisieren, dass ihnen in einigen Teilen des Landes der Zutritt zu Wahllokalen verwehrt worden sei. Alle Ereignisse in unserem Liveblog.

Willkommen im DLF24-Liveblog zur Abstimmung über die Verfassungsänderung in der Türkei. Das Wichtigste im Überblick: 55,3 Millionen Wahlberechtigte waren seit dem Morgen zur Abgabe ihrer Stimmen aufgerufen. Wahlbeobachter und die pro-kurdische HDP beklagen, Beobachter der Opposition würden nicht in die Wahllokale gelassen. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Abends gerechnet. Umfragen prognostizieren ein knappes Rennen. Hintergründe zur Wahl und worum es genau geht, lesen Sie hier.

+++ 17:34 Uhr +++ Die Zahl der Ja-Stimmen geht nach Auszählung von mehr als 60 Prozent der Stimmen weiter leicht zurück: Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu kommen die Befürworter auf rund 56 Prozent der Stimmen, die Gegner auf 43 Prozent.

+++ 17:27 Uhr +++ Die Wahlbeteiligung bei der Volksabstimmung beträgt rund 86 Prozent. Das berichtet der Fernsehsender Habertürk.

+++ 17:18 Uhr +++ Inzwischen ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die Hälfte der Stimmen ausgezählt. Demnach haben 57 Prozent der Türken für die Verfassungsänderung gestimmt. Gegen das Präsidialsystem hätten bislang 42,5 Prozent gestimmt. Mit der fortschreitenden Auszählung nahm der Anteil der "Ja"-Stimmen ab.

+++ 17:09 Uhr +++ Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet Zahlen nach Auszählung eines Drittels aller Stimmen: Demnach stimmten 61 Prozent mit Ja, 38 Prozent mit Nein.

+++ 17:03 Uhr +++ Nach Angaben der Wahlkommission hat es in mehreren Wahllokalen Verwirrung um vorschriftswidrige "Ja"-Stempel gegeben. Wähler, die gegen das Präsidialsystem stimmen wollten, mussten dort mit dem "Ja"-Stempel für "Nein" stimmen. Von der Wahlkommission vorgeschrieben waren Stempel mit der Aufschrift "Auswahl" (tercih), mit denen die Wähler entweder das Ja- oder das Nein-Feld auf dem Stimmzettel abstempeln. Offen blieb, in wie vielen Wahllokalen es zu dem Vorfall kam.

+++ 16.45 Uhr +++ Der türkische Sender NTV berichtet, nach Auszählung von 24 Prozent der Stimmen hätten knapp zwei Drittel der Wähler (63 Prozent) mit Ja gestimmt. Der Sender CNN Türk meldete nach Auszählung von gut einem Viertel der Stimmen, 62,6 Prozent hätten Erdogans Präsidialsystem zugestimmt. Dagegen hätten bislang 37,4 Prozent gestimmt.

First results from Turkey's referandum,17.54 local time: 62.2 % YES, 37.8 % NO, with 29,1 % of votes counted https://t.co/9K9TQPY6Vs — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) 16. April 2017

+++ 16:30 Uhr +++ Auch türkische Menschenrechtsaktivisten beklagen Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe. In einem Zwischenbericht des Menschenrechtsvereins IHD heißt es, in fünf Provinzen seien Wahlbeobachtern des Vereins nicht in Wahllokale gelassen worden. Zudem seien in den ost- und südosttürkischen Provinzen Agri, Erzurum und Adiyaman Wähler dazu gezwungen worden, offen abzustimmen. Auch der Leiter der OSZE-Wahlbeobachtermission in der Türkei, Michael Link, hatte im DLF-Interview Zweifel am korrekten Ablauf des Verfassungsreferendums geäußert.

+++ 16:00 Uhr +++ Inzwischen haben auch die Wahllokale in der Westtürkei geschlossen. Im Osten des Landes kann bereits seit einer Stunde nicht mehr abgestimmt werden. Mit ersten Ergebnissen des Referendums wird am Abend gerechnet.

+++ 15:45 Uhr +++ Der Europarats-Wahlbeobachter und Linken-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko hat Behinderungen durch die Polizei im Südosten der Türkei festgestellt. Er sagte der Nachrichtenagentur dpa, in der Kurdenmetropole Diyarbakir seien ihm und seinem Teamkollegen zwei Stunden lang der Zutritt zu Wahllokalen verwehrt worden. Erst nach einer Intervention des Europarates sei den Beobachtern Zutritt gewährt worden.

Kein Zugang für uns Europarats-Wahlbeobachter zu den schwer bewaffnet bewachten Wahllokalen in Diyarbakir-Sur. #referendum pic.twitter.com/nA1YceKbfs — Andrej Hunko (@AndrejHunko) 16. April 2017

+++ 15.31 Uhr +++ Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hat es bei einem Streit vor einem Abstimmungslokal in einem Dorf in der Provinz Diyarbakir drei Tote gegeben. Demnach waren zwei Familien in einen Streit geraten. Zwei Personen seien festgenommen worden.

+++ 15.30 Uhr +++ Im Osten der Türkei ist die Stimmabgabe für das Referendum über die Einführung eines Präsidialsystem beendet. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu schlossen die Wahllokale in 32 Provinzen um 15.00 Uhr (MESZ). In der Westtürkei kann noch bis 16.00 (MESZ) abgestimmt werden - dort hatten die Wahllokale erst eine Stunde später geöffnet.

+++ 15.20 Uhr +++ Der türkische Oppositionsführer und CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu spricht nach seiner Stimmabgabe in Ankara über die Bedeutung der Wahl: "Wir stimmen heute über das Schicksal der Türkei ab." Der Politikwissenschaftler Wolfgang Gieler hatte am Morgen im DLF gesagt, bei einem Ja werde sich das Land zu einem stark personenzentrierten autoritären System entwickeln. Dieses könne als eine Art "Demokratur" charakterisiert werden.