Referendum in Katalonien

Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Puigdemont, hat für den Vormittag eine Sondersitzung einberufen.

Dabei dürfte es um die Konsequezen aus dem Unabhängigkeitsreferendum gehen. Die Vertreterin der katalanischen Regierung in Deutschland, Kapretz, sagte im Deutschlandfunk, sobald alle Stimmen ausgezählt seien, werde ihre Regierung die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen. Sie verurteilte die gewaltsamen Polizeieinsätze und betonte, die Konfrontation sei nicht von katalanischer Seite ausgegangen.



Bei dem Referendum hatten gestern rund 90 Prozent der Teilnehmer für die Unabhängigkeit Kataloniens gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 42 Prozent. Spanien erkennt das Ergebnis nicht an und weist darauf hin, dass die Abstimmung vom Verfassungsgericht verboten worden war. Bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Wählern in Katalonien wurden mehr als 800 Menschen verletzt.