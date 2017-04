Nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei wollen die beiden größten Oppositionsparteien, die CHP und die prokurdische HDP, das Ergebnis anfechten.

Sie kritisieren Regelverstöße und Manipulationen bei der Abstimmung. Auch Menschenrechtler berichten von Unregelmäßigkeiten. So sei Beobachtern der Zugang zu Wahllokalen verweigert oder nur mit Verzögerung erlaubt worden. Dessen ungeachtet sprach Präsident Erdogan bereits von einem Sieg. Ministerpräsident Yildirim rief die Bürger in einer ersten Stellungnahme zur Geschlossenheit auf. In der Türkei werde nun ein neues Kapitel in der Geschichte der Demokratie aufgeschlagen, sagte er in Ankara. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldet, haben nach Auszählung fast aller Stimmen 51,3 Prozent der Wähler für die geplante Verfassungsänderung votiert. Die "Nein"-Stimmen liegen demnach bei 48,7 Prozent. Ein offizielles Ergebnis steht noch aus.