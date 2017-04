In der Türkei haben Befürworter und Gegner eines Präsidialsystems ein letztes Mal um Stimmen zum Referendum morgen geworben.

Präsident Erdogan rief in Istanbul seine Anhänger auf, mit Ja zu stimmen. Er erneuerte seine Ankündigung, im Falle eines Sieges die Todesstrafe in der Türkei wiedereinzuführen. Erdogan bezeichnete die Volksabstimmung als "Lektion" für Deutschland und andere europäische Länder. Sie hätten versucht, durch die Absage von Wahlkampfauftritten die Auslandswähler einzuschüchtern.



Der Vorsitzende der Oppositionspartei CHP, Kilicdaroglu, sagte in Ankara, die Menschen müssten sich morgen zwischen einer parlamentarischen Demokratie und einer Ein-Mann-Herrschaft entscheiden. Auch die pro-kurdische HDP warb dafür, bei dem Referendum mit Nein zu stimmen.



Etwa 55 Millionen Wahlberechtigte sind morgen aufgerufen, über eine Änderung der türkischen Verfassung zugunsten eines Präsididalsystems abzustimmen.