Referendum Türkische Gemeinde gegen Erdogans Präsidialsystem

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (Archivbild) (AFP / Ozan Kose)

Die Türkische Gemeinde in Deutschland lehnt die vom türkischen Präsidenten Erdogan vorgesehene Verfassungsänderung ab.

Damit entferne sich Ankara von jeglichen demokratischen Grundsätzen, heißt es in einem Beschluss, der den Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" vorliegt. Deshalb werde man dafür werben, dass hier lebende türkische Staatsbürger beim Referendum im April die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei ablehnten. Dazu seien bundesweit bis zu 400 Veranstaltungen geplant, hieß es weiter. - In Deutschland haben rund 1,4 Millionen Menschen mit türkischer oder doppelter Staatsbürgerschaft die Möglichkeit, an der Abstimmung teilzunehmen.