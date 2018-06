Reflux Brennen in der Speiseröhre

Wenn Mageninhalt zurück in die Speiseröhre dringt, lautet die Diagnose Reflux, Rückfluss. Zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung in westlichen Industrieländern sind betroffen. Der saure Magensaft reizt die Schleimhaut der Speiseröhre. Das kann zu Entzündungen führen, in seltenen Fällen das Krebsrisiko erhöhen.

Am Mikrofon: Carsten Schroeder