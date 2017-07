Es ist Zufall, dass die Expertengruppe ihre Vorschläge für das Abstammungsrecht just wenige Tage nach der Entscheidung des Bundestages vorlegt, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu öffnen. Das verschafft dem Thema Aufmerksamkeit - und es rückt die Kommission gleichzeitig in ein schiefes Licht. Denn was die Experten vorschlagen, ist keine familiäre Revolution, es geht den neun Juristen, einem Mediziner und einem Psychologen nicht darum, das traditionelle Familienbild weiter zu öffnen, eher im Gegenteil. Die Frage der Eheöffnung und diese hier sind völlig unterschiedliche Dinge.

Einmal, bei der Ehe, geht es darum, gleiche Rechte und Möglichkeiten zu schaffen, wo es anderen nicht schadet. Bei der Abstammung geht es um das Kind, und das braucht Stabilität. Nur ist es eben schlicht Realität, dass das hergebrachte Bild von einem leiblichen Vater und einer leiblichen Mutter in Einzelfällen nicht mehr passt. Wer ist die biologische Mutter bei der Leihmutterschaft, bei der Eizellenspende, bei der Zellkernspende gar? Wer soll als Vater verantwortlich sein bei der anonymen Samenspende? Das sind Fragen, die rechtlich geregelt werden müssen, denn - und das wiederum ganz traditionell - das Kind braucht Eltern, und es muss klar sein, wer das ist. Geht man von einem solchen - mancher mag sagen: eher konservativen - Familienbild aus, dann ist auch die Kritik am Auftrag der Kommission nicht berechtigt. Die Fachleute haben nicht entschieden, sie sollten auch gar nicht entscheiden, ob die Leihmutterschaft in Deutschland erlaubt sein soll. Bisher ist sie das nicht. Kritisieren kann den Auftrag also nur, wer sich diese Öffnung wünscht - die Kommissionsmitglieder tun das nicht.

Pragmatische Lösungen

Gleichzeitig aber bemühen sie sich, pragmatische Lösungen zu finden, auch für den Fall der Leihmutterschaft. Denn auch das ist gesellschaftliche Realität: Es gibt sie. Es gibt Länder, die sie erlauben, die das Kind auch rechtlich den Wunscheltern zuordnen. Ein konsequentes Recht würde das vielleicht ignorieren. Aber im Familienrecht geht es nicht um Konsequenz, es geht um das Wohl des Kindes, das man nicht ins rechtliche Nirwana schickt. Deshalb ist es inkonsequent, aber völlig richtig, solche im Ausland getroffenen Entscheidungen in der Regel hier gelten zu lassen, wie die Kommission es empfiehlt.

Die Arbeitsgruppe trifft ein paar Leitentscheidungen, die mal konservativ, mal besonders offen sind. Da ist die biologische Abstammung wichtig. Da soll es nur zwei Elternteile geben. Da kann aber auf der anderen Seite der zweite Elternteil durchaus eine zweite Mutter sein. Und neben den zwei Elternteilen kann es auch andere wichtige Personen - etwa den leiblichen Vater - geben, die besondere Rechte zuerkannt bekommen. Was unübersichtlich klingt, ist tatsächlich der Versuch, Ordnung in die Beziehungen zu bringen, und sie behutsam zu modernisieren. Den Vorschlägen ist in der kommenden Legislaturperiode eine intensive Diskussion zu wünschen - die hoffentlich nicht von Modernität oder Konservatismus geprägt ist, sondern vom Blick auf die Kinder.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.