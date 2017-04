Die Große Koalition hat sich nach über einem Jahr der Verhandlungen auf eine Reform der Pflegeberufsausbildung verständigt.

Das teilten die stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Lauterbach und Reimann in Berlin mit. Das Konzept sieht eine zweijährige Grundausbildung für alle Pflegeberufe vor. Danach können sich die Auszubildenden entscheiden, ob sie die allgemeine Ausbildung fortsetzen oder sich auf bestimmte Bereiche spezialisieren wollen - und zum Beispiel in der Kinderkranken- oder Altenpflege tätig werden. Die geplanten Änderungen sollen Pflegeberufe attraktiver machen, um dem Fachkräftemangel besser zu begegnen.



Das Projekt wird seit über zehn Jahren vorbereitet und ist in der Pflegebranche umstritten. Bedenken haben vor allem Altenpflege-Verbände. Sie befürchten, künftig nicht mehr genügend Personal für ihre Pflegeheime zu finden, wenn die Altenpflegeausbildung in der derzeitigen Form abgeschafft wird. Außerdem gelten Stellen in Krankenhäusern als attraktiver und besser bezahlt.