These 10: "Dumm und übel handeln diejenigen Priester, die Sterbenden kirchenrechtliche Bußstrafen für das Fegfeuer vorbehalten."

Frieder Otto Wolf, Humanist: "Ich bin Frieder Otto Wolf, Präsident des Humanistischen Verbandes Deutschlands. Die ist ja einfach auch schwierig verständlich. Das beginnt mit diesem Begriff des Fegfeuers. Dass Luther sich da nicht über diese Konstruktion des Fegefeuers als solche aufregt, sondern darüber, dass hier dann Priester willkürlich handeln, das, finde ich dann schon auch, zeigt seine historische Begrenztheit."

Feridun Zaimoglu, Schriftsteller: "Ich bin Feridun Zaimoglu, Schriftsteller. Wenn man im Bett liegt und weiß, es geht auf das Ende zu, dann ist man besonders erpressbar. Und steht da ein Priester, der genau um die psychologischen Affekte und Effekte weiß, kann er den Kranken, den Todkranken auch erpressen und ihm dies versprechen und jenes verweigern. Das ist schändlich."

Rebecca Lühmann, Evangelische Jugend: "Ich bin Rebecca Lühmann, stellvertretende Vorsitzende der Landesjugendkammer der evangelischen Kirche in Hannover. Wie kann man so etwas verhindern, dass die Machtposition ausgenutzt wird? Also das ist ja sehr kurz gedacht, und es wird trotzdem heutzutage immer wieder gern getan. Luthers Antwort darauf war: Bildung. Und wie wäre es eigentlich mit 95 Thesen zum Kindeswohl?"