These 12: "Einst wurden kirchliche Bußstrafen nicht nach, sondern vor der Lossprechung auferlegt, gleichsam als Proben echter Reue."

Feridun Zaimoglu, Schriftsteller: "Ich bin Feridun Zaimoglu, Schriftsteller. Wann bereut man es wirklich? Wer will es bemessen und messen? Was ist die Reue?"

Margot Käßmann, Reformationsbotschafterin: "Mein Name ist Margot Käßmann, ich bin Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum. Hier wird die absurde Praxis – ja – abgekanzelt, können wir sagen, dass bevor Dir gesagt wird 'Du bist aller Sünden los, ledig und frei', Du erst mal als Probe ein bisschen Buße tun sollst. Auch das hat mit der Bibel nichts zu tun."

Peter Hahne, Fernsehjournalist: "Ich bin Peter Hahne, Moderator beim ZDF und Buchautor. Mal locker gesagt: Das war Trick 17. Erst die Kohle, dann der Ablass. Nicht aber bei Luther. Er hält die alte, die bargeldfreie Buße und Reue für entscheidend. Denn Vergeben und Gnade kann es ja theologisch – also logisch – nur dann geben, wenn Reue eine Form der Probe ist. Also ein geistlicher TÜV sozusagen und damit kein Geldkinderspiel. Also nach dem Motto: Erst bezahle ich und dann überlege ich mir mal, welche Buße und welche Strafe ich mir auferlege."

Zaimoglu: "Im Grunde genommen ist das Ganze ja darauf angelegt, den Einzelnen klein zu machen, den Einzelnen zu verdammen und dem Einzelnen immer wieder zu zeigen, dass er am liebsten klein und eingeschüchtert und mit einem ziemlichen psychologischen Defekt zu leben habe. Schlecht."