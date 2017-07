These 13: "Sterbende lösen mit dem Tod alles ein; indem sie den Gesetzen des Kirchenrechts gestorben sind, sind sie schon deren Rechtsanspruch enthoben."

Frieder Otto Wolf, Humanist: "Ich bin Frieder Otto Wolf, Präsident des Humanistischen Verbandes Deutschlands und lehre Philosophie an der Freien Universität Berlin. Das scheint mir eine Binse zu sein. Dass Sterbende nichts mehr schulden, das ist sozusagen der Grundgedanke des Schuldrechts. Es gibt einfach keine Subjektivität der Toten und von da aus können sie auch nicht Rechteinhaber oder Pflichteninhaber sein. Und von da aus hat Luther erst mal einfach recht, wenn er ex-est-Konstruktionen des Kirchenrechts gegenüber darauf besteht."

Mouhanad Khorchide, islamischer Theologe: "Mein Name ist Mouhanad Khorchide, ich bin Professor für Islamische Religionspädagogik an der Universität Münster. In der islamischen Ideengeschichte gibt es einen Streit: Wie sieht es da aus im Jenseits? Hat man nur die Möglichkeit, im Diesseits Reue zu zeigen, alles wieder gut zu machen, oder geht das weiter? Und da gibt es eine Strömung, die dem jetzt widerspricht. Die sagt: 'Moment, auch die Sterbenden werden vor Gott stehen. Dann sieht man, was man alles angestellt hat, wie viele Menschen man verletzt hat.' Und das soll dazu führen, dass der Mensch sich weiter vervollkommnet im Jenseits, um in Gottes Gegenwart zu kommen."

Rebecca Lühmann, Evangelische Jugend: "Ich bin Rebecca Lühmann, stellvertretende Vorsitzende der Landesjugendkammer der evangelischen Kirche in Hannover. Um heutzutage einen Platz in der Gesellschaft zu bekommen, muss man immer mehr Leistung bringen und eine Traumkarriere vorweisen oder oder oder. Und Luther sagt, wir sind frei. Wir müssen uns nicht diesem Erfolgsdruck unterordnen und sollen das auch gar nicht. Lasst uns doch viel lieber eine Gesellschaft leben, in der jede und jeder einen würdigen Platz hat."