These 15: "Die Furcht und das Erschrecken des Sterbenden sind für sich allein hinreichend, um Fegfeuerpein zu verursachen. Denn sie sind dem Schrecken der Verzweiflung äußerst nahe."

Katharina Kunter, Historikerin: "Katharina Kunter, ich bin Historikerin mit einem Schwerpunkt in der neueren Kirchengeschichte. Der Hintergrund dieser These ist: Die Todesfurcht gehört zum Fegefeuer. Sie ereilt die Sterbenden, wenn sie unvollkommen sterben. Da finde ich ganz interessant, dass eigentlich im populären Protestantismus sich dieser Gedanke, wenn man so über die längere Perspektive in der Kirchengeschichte schaut, gar nicht gehalten hat und verloren gegangen ist."

Gundula Gause, Fernsehjournalistin: "Mein Name ist Gundula Gause. Ich bin Fernsehjournalistin und in diesem Jahr auch Botschafterin der EKD für das Reformationsjubiläum. Die Freiheit eines Christenmenschen war Martin Luthers großes Thema. Für sie hat er in einer Zeit geworben, die sehr von Zwängen, Macht und Angstmacherei gekennzeichnet war. Dazu gehörte auch die Vorstellung, dass Menschen auf dem Weg in den Himmel erst noch durch das Fegefeuer müssen, um zeitliche Sündenstrafen zu büßen. In seinen Thesen von 1517 hinterfragte er diese Vorstellung noch nicht. Später bezeichnet er sie allerdings als 'bloßes Teufelsgespenst'."

Julia Franck, Schriftstellerin: "Mein Name ist Julia Franck, ich bin Schriftstellerin, halachisch gesehen jüdischer Herkunft, aber nicht fromm. Das erscheint mir als ein tatsächlich exemplarischer Gedanke christlicher Nächstenliebe, den ich in dieser These erkenne. Er nimmt den Schwachen in Schutz vor Gewaltandrohung und damit auch Bildern der Gewalt."