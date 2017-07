These 25: "Die Vollmacht, die der Papst über das Fegfeuer im Allgemeinen hat, hat jeder Bischof und jeder Pfarrer in seiner Diözese und in seiner Pfarrei im Besonderen."

Rebecca Lühmann, Evangelische Jugend: "Ich bin Rebecca Lühmann, 24 Jahre alt, stellvertretende Vorsitzende der Landesjugendkammer der evangelischen Kirche in Hannover und studiere zur Zeit Informatik in Lübeck. Ich drücke es mal in Informatikersprech aus: Ein System, das auf Schwarmintelligenz und dezentraler Kontrolle beruht, ist sehr viel robuster gegenüber Ausfällen und die Auswirkungen falscher Entscheidungen Einzelner werden minimal."

Feridun Zaimoglu, Schriftsteller: "Ich bin Feridun Zaimoglu, Schriftsteller. Der Papst war ja in den Anfängen des Christentums nichts weiter als der Bischof von Rom - als ein Bischof unter vielen Bischöfen. Darüber wird ungern gesprochen. Und im Laufe der Zeit wurde der Papst zum Oberhirten. Er ist nicht nur jetzt befugt, im Diesseits zu richten und zu rechten, sondern er soll dann auch noch ausgerechnet über das Jenseits gebieten. Ja, ich halte davon nichts."

Lühmann: "Es ist ja auch im Flugzeug so, dass jeder Sensor, jedes technische Gerät in dreifacher Ausführung da ist."

Carola Roloff, buddhistische Nonne: "Mein Name ist Carola Roloff und ich bin buddhistische Nonne. Das klingt einfach nur nach großer Geschäftemacherei. Offenbar war das Christentum an einem Tiefpunkt angekommen und dringend reformbedürftig. Reformen sind ja in allen Religionen immer wieder notwendig und eine große Herausforderung. Aber Veränderung und Trennung von Althergebrachtem sind eben zwar ein schmerzlicher Prozess, aber er kann eben auch der Stagnation und Verkrustung entgegenwirken und bietet Chancen und Raum für Neues."