These 29: "Wer weiß denn, ob alle Seelen im Fegfeuer losgekauft werden wollen, wie es nach der Erzählung bei den Heiligen Severin und Paschalis passiert sein soll."

Johanna Rahner, katholische Theologin: "So todernst, wie wir heute das Thema bedenken, scheint Luther selbst nicht jede seiner Ablassthesen gemeint zu haben. Er nimmt die kirchliche Drohkulisse auch manchmal auf die Schippe. Was wäre, wenn nun welche freiwillig im Fegefeuer bleiben wollten? Wie einst Severin oder Paschalis. Sei's drum. Johanna Rahner, katholische Theologin an der Uni Tübingen. "

Rebecca Lühmann, Landesjugendkammer der evangelischen Kirche: "Ich bin Rebecca Lühmann, 24 Jahre alt, stellvertretende Vorsitzende der Landesjugendkammer der evangelischen Kirche in Hannover. Bevormundung. Wie oft hören wir Eltern sagen, sie wollen doch nur das Beste für ihre Kinder. Und wie erfolgreich sind sie dabei, wenn sie ebendiese nicht in diesen Prozess einbeziehen? Lasst uns wieder aufmerksamer einander zuhören und Räume für eben diese individuellen Verwirklichungen schaffen."

Frieder Otto Wolf, Humanistischer Verband Deutschlands: "Frieder Otto Wolf, ich bin Präsident des Humanistischen Verbandes Deutschlands. Das scheint mir ja nun eine ganz sophistische Argumentation zu sein. Wenn es denn so etwas wie ein Fegefeuer gibt, was ja eine Strafe ist zu Beginn des ewigen Lebens – merkwürdiges Konstrukt, aber gut – das kann man nicht mit heiligen Anekdoten, die angeblich verbrannt werden wollten, irgendwie diskutieren. Also das halte ich für ein vielleicht unter damaligen Theologen noch zulässiges, aber jedenfalls völlig grundloses Argument."

Rahner: "'Hier steht ich nun, ich kann nicht anders.' Manchmal kann er eben doch anders."

