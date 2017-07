These 30: "Keiner hat Gewissheit über die Wahrhaftigkeit seiner Reue, noch viel weniger über das Gewinnen vollkommenen Straferlasses."

Katharina Kunter, Historikerin: "Katharina Kunter, ich bin Historikerin mit einem Schwerpunkt in der neueren Kirchengeschichte. Nichts ist sicher: weder die Gewissheit, dass der Papst wirklich die Sünden vergibt und durch den Kauf eines Ablassbriefes die Sünden vergeben sind, noch die eigene Reue und das eigene Sündenbewusstsein sind sicher. Und wenn man die beiden dann nebeneinander stellt, kann man sagen, dann braucht man auch keinen Ablassbrief zu kaufen."

Bildergalerie These 30

Thea Dorn, Schriftstellerin: "Ich bin Thea Dorn, Schriftstellerin und – wie soll ich sagen – habituelle Ex-Protestantin. Das ist ja, wenn man so will, protestantisches Zentralmotiv schlechthin geworden, dass der Sünder niemals weiß – selbst wenn, wie es dann bei Bach heißt, 'Buß und Reu das Sündenherz entzwei knirschen', kann er doch niemals sicher sein, dass er sich wirklich genug entzwei knirscht. Und deshalb darf es nicht sein, dass obszönerweise einem in Aussicht gestellt wird, einfach Geldbeutel öffnen oder Goldsäcklein öffnen reicht, um sicher zu sein, dass man Straferlass bekommt."

Elisa Klapheck, Rabbinerin: "Mein Name ist Elisa Klapheck, ich bin liberale Rabbinerin in Frankfurt am Main und Professorin für Jüdische Studien am Zentrum für Komparative Theologie in Paderborn. Ich würde dem voll zustimmen: Wahrhaftigkeit ist etwas ganz Schwieriges. Es ist kaum möglich, etwas in einer guten Absicht zu tun, ohne dass nicht doch ein Funken Eitelkeit oder Selbstsucht mit dabei sind. Insofern wissen wir nicht wirklich über die Wahrhaftigkeit unserer Reue, ob sie so ist. Und was den Straferlass betrifft, ist es noch schwieriger, darüber zu urteilen."