These 36: "Jeder wahrhaft reumütige Christ erlangt vollkommenen Erlass von Strafe und Schuld; der ihm auch ohne Ablassbriefe zukommt."

Thomas Kaufmann, Kirchenhistoriker: "Derjenige, der wahrhaft Reue empfindet und in einer entsprechenden zerknirschten Haltung die Beichte ablegt – jemand, der also in dieser Weise, in aller Ernsthaftigkeit sich des Bußsakraments bedient, bedarf keiner Ablässe und wird auch nicht auf den Gedanken verfallen, sich Ablässe zu verschaffen, deren Ziel ja darin besteht, es dem Büßenden leichter zu machen. Thomas Kaufmann, Professor für Kirchengeschichte in Göttingen."

Margot Käßmann, Reformationsbotschafterin: "Mein Name ist Margot Käßmann, ich bin Botschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum. Das ist eine schöne Zuversicht, die Luther da zum Ausdruck bringt: Gott erlässt Dir Strafe und Schuld, wenn Du bereust. Das ist ganz unabhängig davon, in welchem Verhältnis Du zu Ablassbriefen stehst und ob Du welche gekauft hast. Gott ist gnädig. Gnade hat da einen wichtigen Ton und Klang."

Elisa Klapheck, Rabbinerin: "Mein Name ist Elisa Klapheck, ich bin liberale Rabbinerin in Frankfurt am Main. Hier argumentiere ich jüdisch: Nach der jüdischen Tradition vergibt Gott jedem Menschen, wenn er bereut. Dafür sind keinerlei Ablassbriefe erforderlich."