These 5: "Der Papst will und kann nicht irgendwelche Strafen erlassen, außer denen, die er nach dem eigenen oder nach dem Urteil von Kirchenrechtssätzen auferlegt hat."

Feridun Zaimoglu, Schriftsteller: "Die Gnadenbewilligung des Papstes taugt nicht dazu, dass der sündige Wille des Einzelnen reingewaschen wird."

Johanna Rahner, katholische Theologin: "Die These versucht, Freiräume zu schaffen, die heute selbstverständlich sind. Eine Jubiläumsfeier indes, die Luthers Thesenanschlag zum Ausgangspunkt nimmt, kann und muss auch deren Zeitbedingtheit zum Thema machen. Hüten wir uns also davor, Luthers Thesen mit unserer heutigen Zeit allzu schnell kurzzuschließen. Die Moderne beginnt nicht am 31.10.1517 – und sie hat andere Kämpfe zu bestehen."

Zaimoglu: "Später sollte Martin Luther auch nichts wissen wollen von dem Gnadenschatz der Kirche: Wegen der vielen guten Taten der Heiligen gebe es einen großen Schatz. Deswegen sei der Papst befugt, immer wieder die sogenannte Gnadenbewilligung zuzusprechen. Davon wollte er später nichts wissen. Das ist sehr gesund."

Heike Sieberns, Evangelische Jugend: "Kein Mensch darf sich anmaßen, über andere Menschen zu urteilen und nach eigenem Ermessen zu strafen. Eine Strafe kann auf jeden Fall nichts befrieden und mit einer Strafe ist nichts einfach so wieder gut."