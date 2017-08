These 52: "Nichtig ist die Heilszuversicht durch Ablassbriefe, selbst wenn der Ablasskommissar, ja, sogar der Papst selbst, seine Seele für sie verpfändete."

Mouhanad Khorchide, Islamischer Theologe: "In der Tat: Es ist ja nur Gott letztendlich, der vergibt. Es geht nicht um Erkaufen der Gunst Gottes oder einer Autorität durch Ablässe oder was immer, sondern der Gläubige muss ja lernen, selbst für sein Handeln verantwortlich zu sein. Wenn man falsch handelt, muss man selbst die Konsequenzen tragen und sich bemühen, dies wieder gut zu machen. Da hilft nicht, dass man irgendwelche Ablässe an egal wen weitergibt."

Margot Käßmann, Reformationsbotschafterin: "Luther macht nochmal klar: Du sollst Dein Heil nicht an Ablassbriefe gehängt sehen. Das hat miteinander nichts zu tun. Das kann sogar der Papst nicht garantieren."

Martin Luther, Mechanikermeister: "Allein der Glaube ist das Geschenk Gottes an die Menschen, das ewige Sicherheit garantiert."