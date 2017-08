These 53: "Feinde Christi und des Papstes sind diejenigen, die anordnen, wegen der Ablasspredigten habe das Wort Gottes in den anderen Kirchen völlig zu schweigen."

Peter Hahne, Fernsehjournalist: "Da könnte man als Überschrift nehmen: Maulkorberlass zu Gunsten des Papstablasses. Also in der Politik, in der Gesellschaft ist das ja eine beliebte Methode zum Beispiel, wo den Unteren Redeverbot erteilt wird, damit man das Programm der Oberen nicht stört."

Bruno Preisendörfer, Schriftsteller: "Wenn die Ablasspredigt das Wort Gottes aus den Kirchen verdrängt, dann ist das eine Kampfansage an Christus – an Christus und an den Papst. Zur Zeit der Thesen – also 1517 – versuchte Luther noch, den Mann in Rom von den Missbräuchen im Reich auszunehmen. Die Kritik Luthers hatte sich beim Ausformulieren der Thesen noch nicht so weit radikalisiert, dass er den Papst als Antichristen bezeichnete."

Rebecca Lühmann, Evangelische Jugend: "Wir brauchen Vielfalt in der Kirche. Es werden vielerorts zum Beispiel Diakonstellen gestrichen und wozu führt das? Einfalt."

Hahne: "Und die schlauen Leute sollten das nicht merken, wenn sie ihre Bibel plötzlich auf Deutsch lesen konnten."