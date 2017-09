These 56: "Die Schätze der Kirche, aus denen der Papst die Ablässe austeilt, sind weder genau genug bezeichnet noch beim Volk Christi erkannt worden."

Margot Käßmann, Reformationsbotschafterin: "Luthers Frage ist ja: Wo steht denn in der Bibel, dass die Kirche Ablass erteilen kann? Das ist gar nicht geklärt – und der biblische Bezug ist überhaupt nicht vorhanden."

Carola Roloff, buddhistische Nonne: "Ich denke Luther geht es um Rückbesinnung auf die Essenz, um die Tradition im guten Sinne zu erhalten. Darauf sollten sich alle gleichermaßen konzentrieren, religiöse Institutionen wie jeder Einzelne. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Religionen – und nicht nur für das Christentum."

Mouhanad Khorchide, islamischer Theologe: "Ich lese diese These als Aufruf zu mehr Transparenz bei den religiösen Institutionen. Und wenn ich das auf den Islam übertrage – auch hier in Deutschland – wenn ich sehe, es gibt viele Moscheegemeinden, die predigen vielleicht in anderen Sprachen, wo man nicht weiß, was läuft im Hintergrund. Dann sehe ich aber die Notwendigkeit hier – im Sinne Luthers auch – zu mehr Transparenz, sodass das Volk sich nicht als Objekt, sondern als Subjekt, das mitbeteiligt ist an der Gestaltung des religiösen Lebens auch in den Gemeinden, sieht."