Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland - EKD - hat sich zufrieden über das Reformationsgedenken geäußert.

Es werde als das erste international begangene Fest dieser Art in Erinnerung bleiben, erklärte der Rat in Hannover. Vor dem Reformationstag am 31. Oktober zeigte sich die EKD dankbar über die Bereitschaft der Bundesländer, dieses Datum überall in Deutschland zu einem arbeitsfreien Tag zu machen.