Zum 500. Reformationsjubiläum hat der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, die Deutschen zu mehr Veränderungsbereitschaft aufgerufen.

In seiner Predigt im zentralen Festgottesdienst in Wittenberg sprach er davon, dass Deutschland eine Kraft brauche, die Ängste überwinde und die Liebe stärke. Diese Kraft sei auch das Herzstück der reformatorischen Glaubensüberzeugung, so Bedford-Strohm.



Deutschland ringe mit sich selbst. Menschen hätten Angst, ihre gewohnte Welt und Sicherheit zu verlieren. Von den Christen forderte der EKD-Ratsvorsitzende deshalb, sich in gesellschaftliche Debatten einzumischen.



Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Festakt im Wittenberger Stadthaus, der in wenigen Minuten beginnt. Wir übertragen den Festakt, auf dem Bundeskanzlerin Merkel sprechen wird, in unserem Programm.