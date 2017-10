Zum 500. Reformationsjubiläum hat Bundeskanzlerin Merkel die Verpflichtung des Staates betont, Religions- und Meinungsfreiheit zu schützen.

Mit seinen Thesen habe Martin Luther einen Stein ins Rollen gebracht, der die Welt für immer verändert habe, sagte Merkel in ihrer Festrede in Wittenberg. Luther habe das Bild des zur Freiheit berufenenen Menschen geprägt.



Merkel betonte, Toleranz sei die Seele Europas. Sie ende aber dort, wo die Regeln des Grundgesetzes missachtet würden.



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, sprach in seiner Predigt im zentralen Festgottesdienst davon, dass Deutschland eine Kraft brauche, die Ängste überwinde und die Liebe stärke. Diese Kraft sei auch das Herzstück der reformatorischen Glaubensüberzeugung, so Bedford-Strohm. Deutschland ringe mit sich selbst. Menschen hätten Angst, ihre gewohnte Welt und Sicherheit zu verlieren.