In Wittenberg haben am Vormittag die Feiern zum 500. Reformationsjubiläum begonnen.

Appelle zur mutigeren Einmischung von Christen in die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen standen im Mittelpunkt der Gottesdienste. Sie fanden gleichzeitig an drei Orten in Wittenberg statt, unter anderem in der Schlosskirche, an deren Portal Luther vor 500 Jahren seine 95 Thesen angeschlagen haben soll. Dort hielt die Reformationsbotschafterin der Evangelischen Kirche, Käßmann, die Predigt. Der zentrale Festgottesdienst mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Bedford-Strohm findet am Nachmittag statt. Beim Festakt um 17 Uhr im Wittenberger Stadthaus wird dann Bundeskanzlerin Merkel zu den Gästen sprechen.



Luthers Thesen zu Missständen in der Kirche seiner Zeit gelten heute als zentraler Ausgangspunkt der weltweiten Reformationsbewegung, die zur Spaltung in evangelische und katholische Kirche führte.