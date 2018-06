Das französische Präsidialamt begrüßt die Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel zu Reformen in der EU und der Eurozone.

Der Elysée-Palast erklärte in Paris, die Kanzlerin nähere sich der französischen Sichtweise an. Präsident Macron wirbt seit langem für eine Reihe von Neuerungen. Merkel zeigte sich nun in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" offen dafür, die Eurozone mit einem Haushalt für Investitionen auszustatten. Das Budget soll demnach im unteren zweistelligen Milliardenbereich liegen und Ländern mit Nachholbedarf zugutekommen, etwa in den Bereichen Technologie und Wissenschaft.



Merkel bezog auch Stellung zu der Idee, den Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds weiterzuentwickeln. Sie regte an, kriselnden Ländern mit kurzfristigen Krediten zu helfen - wenn die Staaten im Gegenzug Auflagen akzeptieren.

