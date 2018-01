Seit April 2017 gilt in Deutschland eine Drohnenverordnung, mit der das Verkehrsministerium auf den aufstrebenden Markt reagiert. Der Luftraum, so Vertreter der Deutschen Flugsicherung, gehört niemandem, also muss es Kompromisse geben zwischen denen, die Drohnen fliegen, und denen, die sich davon gestört oder gar bedroht fühlen. Dafür braucht der Luftraum Freiraum.



Dank der neuen Drohnen mit hoch auflösenden Kameras sind heute Aufnahmen von oben möglich, die nicht nur Hobby-Piloten sondern auch Landwirten und Geologen helfen, einen Überblick zu bekommen. Blutkonserven lassen sich in Großstädten vom Krankenhaus zum Unfallort in wenigen Minuten befördern.

Der Autor beflog mit seiner Drohne den Immerather Dom, der kurz danach dem Braunkohletagebau von Garzweiler II zum Opfer fiel und heute in Schutt und Asche liegt (dpa / Maximilian Schönherr)