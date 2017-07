Der Regensburger Bischof Voderholzer hat sich im Zusammenhang mit den Übergriffen auf die Regensburger Domspatzen an die Menschen in seinem Bistum gewandt.

Er könne nur in Demut um Entschuldigung bitten, heißt es in einem Hirtenwort, das heute in den Gottesdiensten verlesen wurde. Die Berichte über die körperliche und sexuelle Gewalt, die Schüler dort über Jahrzehnte erlebt hätten, erfüllten ihn mit Scham.



Der vom Bistum eingesetzte Sonderermittler Weber hatte am Dienstag seinen Abschlussbericht vorgelegt. Demnach waren rund 500 Sänger Opfer von Übergriffen, vor allem in den 60er und 70er Jahren.