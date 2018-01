Mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl kommen CDU,CSU und SPD heute erstmals zu Sondierungsgesprächen zusammen.

Die drei Parteien wollen in Berlin bis Donnerstag die Chancen für die Bildung einer gemeinsamen Regierung ausloten. Die Union dringt auf eine Neuauflage der Großen Koalition. Die SPD erwägt dagegen auch andere Formen der Zusammenarbeit.



Zum Auftakt treffen sich am Vormittag in der SPD-Bundeszentrale zunächst die Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Schulz sowie die Fraktionschefs. Mittags tagt dann die große Runde der insgesamt 39 Teilnehmer. Im Anschluss wird in Arbeitsgruppen über die 14 festgelegten Themenblöcke verhandelt.



Die Vertreter der Union hatten gestern Abend bei einem Treffen in der CDU-Bundeszentrale endgültig ihre gemeinsame Linie festgelegt. Über Inhalte wurden keine Angaben gemacht.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.