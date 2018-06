Die Organisation Pro Asyl hat ihre Forderung bekräftigt, Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen.

Anlass ist ein neuer Bericht zur Sicherheitslage in dem südasiatischen Land, den das Auswärtige Amt gestern an Gerichte und Behörden weitergeleitet hatte - als Grundlage für Entscheidungen in Asylverfahren. In dem Bericht heißt es, die Sicherheitslage in Afghanistan sei "weiterhin volatil". Neben Provinzen mit aktiven Kampfhandlungen gebe es auch solche, in denen die Lage trotz gelegentlicher Anschläge vergleichsweise stabil sei.



Pro Asyl-Geschäftsführer Burkhardt sagte, aufgrund dieser Neubewertung seien ablehnende Asyl- und Abschiebungsbescheide für Menschen aus Afganistan haltlos. Derzeit werden dorthin nur Gefährder und Straftäter abgeschoben und Menschen, die bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirken.

