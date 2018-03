Die SPD will an diesem Freitag mitteilen, mit welchen Ministerinnen und Ministern sie sich an der künftigen Bundesregierung beteiligt.

Die Entscheidungen sollen um 10 Uhr nach Sitzungen von Präsidium und Parteivorstand bekanntgegeben werden. Das teilte ein Sprecher in Berlin mit. Die SPD wird das Außenministerium sowie die Ressorts Finanzen, Arbeit und Soziales, Justiz, Familie und Umwelt besetzen.



Es wird erwartet, dass der bisherige Hamburger Regierungschef Olaf Scholz Bundesfinanzminister und Vizekanzler werden soll. Mit Spannung wird erwartet, wer Außenminister wird - Amtsinhaber Sigmar Gabriel werden wegen seiner kritischen Äußerungen zum erfolglosen Kanzlerkandidaten Martin Schulz und seines angespannten Verhältnisses zu der designierten SPD-Chefin Andrea Nahles nur geringe Chancen eingeräumt. Ihm könnte der bisherige Justizminister Heiko Maas nachfolgen.



Als Überraschungspersonalie für das Amt der Familienministerin wird die aus Ostdeutschland stammende Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey, gehandelt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben sich darauf die ostdeutschen SPD-Landesverbände verständigt. Giffey selbst wollte sich nicht zu einem möglichen Ministerposten im Bund äußern. Die Frage könne sie "nicht beantworten", sagte Giffey am Rande einer Schulveranstaltung in Berlin. Auch der Regierende Bürgermeister Müller hielt sich bedeckt: "Ich halte sie für eine gute Bürgermeisterin", sagte er lediglich.



Am 14. März soll Angela Merkel (CDU) im Bundestag zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden.

