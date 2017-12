Wenige Tage vor Beginn der Sondierungsgespräche über eine neue Bundesregierung schlägt die CSU Pflöcke ein - und bringt damit die SPD gegen sich auf. Es geht um höhere Verteidigungsausgaben, einen härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik und die Absage an mehr europäische Integration.

Die CSU-Landesgruppe fordert in einer jetzt bekannt gewordenen Vorlage für die Winterklausur ihrer Bundestagsabgeordneten im Kloster Seeon Anfang Januar eine Erhöhung des Wehretats auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sowie schärfere Regeln für Flüchtlinge und Grenzkontrollen. Sie bezieht damit klar Position gegen Vorstellungen der Sozialdemokraten. Das von SPD-Chef Schulz ausgerufene Ziel der "Vereinigten Staaten von Europa" lehnt die CSU ebenfalls ab.



Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner wies die Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben umgehend zurück. Er sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, so etwas funktioniere vielleicht auf Parteitagen in Bayern, aber nicht in der Realität. In Deutschland gebe es andere Sorgen als "sinnlose Aufrüstung".



Der SPD-Außenpolitiker Mützenich sagte der Zeitung: "Anscheinend werden da jetzt noch mal die Backen aufgeblasen." Die neue SPD-Vize Kohnen kritisierte bei Twitter, es sehe so aus, als wolle die CSU die Gespräche "mit Anlauf gegen die Wand fahren".



CSU-Chef Seehofer bemühte sich, die Gemüter zu beruhigen. "Ich empfehle uns allen Disziplin und Zurückhaltung", sagte er in München. Dass die CSU-Landesgruppe sich in einer Klausurtagung noch einmal inhaltlich positioniere, sei "völlig in Ordnung". Die CSU halte an dem Ziel fest, eine neue stabile Regierung zu bilden. Kompromisse könnten nur am Verhandlungstisch geschmiedet werden.



Hören Sie hier auch einen Kommentar unserer Berlin-Korrespondentin Katharina Hamberger zu dem Thema.

