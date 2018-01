Das CSU-Präsidium hat die SPD-Forderung nach einer Nachbesserung der Sondierungsergebnisse abgelehnt. Das teilte Parteichef Seehofer nach einer Sitzung des Gremiums in München mit. Wenn jetzt jede Partei beginne, Themen aufzulisten, über die noch nachverhandelt werden müsse, werde die Sache gefährdet.

Seehofer kündigte an, zur Vorbereitung der Koalitionsverhandlungen mit der SPD sei ein Treffen der Unionsspitze für den Nachmittag geplant. Am Abend wollen dann die drei Parteivorsitzenden Seehofer, Merkel und Schulz zu einem Gespräch zusammenkommen.



Bundeskanzlerin Merkel betonte in Berlin, den Christdemokraten sei es wichtig, dass Deutschland eine stabile Regierung bekomme. Grundlage der Koalitionsverhandlungen sei das Sondierungspapier. Es sei aber noch eine Vielzahl von Detailfragen zu klären.



Der Wirtschaftsflügel der Union lehnte weitere Zugeständnisse an die SPD kategorisch ab. Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrates, Steiger, sagte der "Bild"-Zeitung, die Union könne der SPD keinen Millimeter mehr entgegenkommen. Man dürfe sich nicht auf unseriöse Spiele der SPD-Spitze einlassen. Der Chef der Mittelstandsvereinigung, Linnemann, erklärte, wer die Sondierungsergebnisse über Bord werfen wolle, nehme einer möglichen Regierung jegliche Vertrauensbasis.



SPD-Chef Schulz sagte im ARD-Fernsehen, die eigentlichen Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU begännen jetzt erst. Er betonte, den Sozialdemokraten seien Verbesserungen in der Gesundheitspolitik sowie eine Härtefallregelung beim Familiennachzug für Flüchtlinge wichtig. Außerdem müssten befristete Arbeitsverhältnisse künftig die Ausnahme sein. Fraktionschefin Nahles räumte im ZDF ein, 100 Prozent der eigenen Ziele werde man nicht durchsetzen können. - Auf einem SPD-Parteitag in Bonn stimmten gestern 56 Prozent der Delegierten für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.