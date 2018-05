Die beiden potenziellen Koalitionspartner in Italien wollen ihre neue Regierung von einem Juraprofessor ohne politische Erfahrung leiten lassen. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega schlugen den 54-jährigen Guiseppe Conte für das Amt des Ministerpräsidenten vor.

Um ins Amt zu kommen, benötigt er noch die Zustimmung von Präsident Mattarella. Das Staatsoberhaupt will heute mit den Präsidenten des Parlaments über die geplante Koalition beraten. Wann Mattarella eine Entscheidung treffen will, ist unklar.



Conte gehört keiner Partei an und sitzt nicht im Parlament, steht aber den Fünf Sternen nahe. Deren Chef Di Maio und der Lega-Vorsitzende Salvini hatten lange über die Besetzung des Ministerpräsidentenamts gestritten. Keiner der Parteichefs wollte es dem anderen überlassen.



Fünf Sterne und Lega planen für Italien höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen und eine Rücknahme der Rentenreform. Vertreter anderer Euro-Staaten und der EU-Kommission sind daher in Sorge. Italien ist hoch verschuldet.

