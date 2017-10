Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat Bundeskanzlerin Merkel zu einer schnellen Regierungsbildung aufgerufen.

Das Land vertrage keinen Stillstand, erklärte DGB-Chef Hoffmann in Berlin. Frau Merkel solle rasch für eine stabile Mehrheit sorgen. Es gebe einen großen Reformdruck, gerade auch in Europa, betonte Hoffmann.



Der scheidende Bundesfinanzminister Schäuble zeigte sich zuversichtlich, dass eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und den Grünen zustande kommt. Es werde ein Weg gefunden, sagte er der Zeitung "Bild am Sonntag". Im Übrigen rate er zu Gelassenheit. Zuletzt hatte Kanzleramtsminister Altmaier nicht ausgeschlossen, dass die Koalitionsverhandlungen für eine neue Regierung erst 2018 abgeschlossen werden könnten.