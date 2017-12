Vor den im Januar beginnenden Sondierungsgesprächen von Union und SPD fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund höhere Steuern.

Vorstandsmitglied Körzell sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, Unternehmer und Vermögende müssten sich mehr als bisher an der Finanzierung wichtiger öffentlicher Infrastruktur beteiligen. Dazu sollten die Vermögenssteuer wieder eingeführt und die pauschale Abgeltungssteuer für Kapitalerträge abgeschafft werden. Eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags lehnte Körzell als Steuersenkung für Gutverdiener ab.



Die saarländische Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer sieht in der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland ein zentrales Anliegen einer neuen Regierung. Dabei müsse auch der Westen wieder stärker ins Blickfeld der Politik geraten, sagte die CDU-Politikerin der Zeitung "Die Welt".



Der stellvertretende SPD-Chef Schäfer-Gümbel meinte, für die Neuauflage einer Koalition mit CDU und CSU sei die Frage entscheidend, ob wieder Vertauen aufgebaut werden könne. Zuletzt sei die Union - etwa beim umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat - vertragsbrüchig geworden.

