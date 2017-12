Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft die Berliner Parteien zu einer raschen Regierungsbildung auf.

DGB-Chef Hoffmann sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Erosion der Europäischen Union sei eine der größten Gefahren, mit denen man in den nächsten Jahren konfrontiert werde. Ohne eine stabile Regierung sei Deutschland in der EU nicht handlungsfähig.



Darüber hinaus plädierte Hoffmann für eine Reform der Europäischen Union, wie sie auch der französische Präsident Macron anstrebe. Nötig seien eine Vertiefung der Währungsunion, eine Abkehr vom Sparkurs und mehr öffentliche Investitionen.



Der Wirtschaftsexperte Bofinger sagte im Deutschlandfunk, er halte es für sehr wichtig, dass es zu einer Großen Koalition komme. Das sei die Konstellation, mit der man in Europa weitere Schritte machen könne. Bei einer Jamaika-Koalition wäre er da eher skeptisch gewesen, meinte Bofinger, der auch dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angehört.