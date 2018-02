CDU, CSU und SPD streben an, ihre Koalitionsverhandlungen möglichst heute abzuschließen. Zunächst dürften beide Seiten in der SPD-Zentrale in Berlin zu getrennten Beratungen zusammenkommen. Später sollen dann die 15 Unterhändler um die Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Schulz tagen.

Ob die Verhandlungen wie vorgesehen heute beendet werden können, ist noch offen. Die Parteien haben für alle Fälle zwei Reservetage eingeplant.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Brömer, sagte gestern Abend in Berlin, der Koalitionsvertrag nehme langsam Gestalt an. Noch sei aber nicht alles unter Dach und Fach. Unter anderem bei den Themen Arbeit, Gesundheit und Wohnen gebe es noch Differenzen. Die SPD möchte unter anderem die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen verbieten und setzt sich für mehr sozialen Wohnungsbau ein.



Fortschritte gab es gestern in den Themen Umwelt und Landwirtschaft. So sollen die CO2-Einsparungen in den Bereichen Verkehr und Industrie gesetzlich verbindlich festgelegt werden. Auch wird der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht weiter gedeckelt. Der Einsatz des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat wird den Parteien zufolge so schnell wie möglich beendet.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.