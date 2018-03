Bundespräsident Steinmeier hat dem Deutschen Bundestag formell die Wiederwahl von CDU-Chefin Merkel zur Bundeskanzlerin vorgeschlagen.

Das teilte eine Sprecherin mit. Merkel soll am 14. März gewählt werden. Die Kanzlerin will nach eigenen Worten rasch mit der Regierungsarbeit beginnen. Die Menschen in Deutschland warteten auf eine handlungsfähige Regierung, sagte Merkel vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin. Die Aufträge des Koalitionsvertrags müssten nun umgesetzt werden. In Europa sei eine starke Stimme Deutschlands gefragt, etwa wenn es um die Handelspolitik gehe.



Die CSU bestätigte Medienberichte über ihre Ämterverteilung in der neuen Bundesregierung. Demnach wechselt Generalsekretär Scheuer als Verkehrsminister nach Berlin. Sein Nachfolger im Amt des Generalsekretärs ist der Landtagsabgeordnete Blume. Parteichef Seehofer soll Bundesinnenminister werden, er tritt am 13. März als bayerischer Ministerpräsident ab. Entwicklungsminister Müller bleibt im Amt, Staatsministerin für Digitalisierung wird Dorothee Bär.



Das CDU-Präsidiumsmitglied Spahn verlangte von der neuen Großen Koalition einen anderen Regierungsstil. CDU, CSU und SPD müssten ihre Politik besser erklären und zugleich ihre Unterschiede deutlicher machen, sagte Spahn im Deutschlandfunk. Die Entscheidung der SPD-Mitglieder für eine Fortsetzung der Koalition bezeichnete er als starkes Signal. Die Sozialdemokraten müssten sich nun aber entscheiden, ob sie regieren oder Opposition in der Regierung sein wollten.



Mehrere SPD-Politiker lobten das Mitgliedervotum ihrer Partei als Beispiel für eine vorbildliche Debattenkultur. Die sächsische Bundestagsabgeordnete Kolbe, die sich gegen die Groko ausgesprochen hatte, meinte, Deutschland brauche mehr solcher spannenden und leidenschaftlichen Diskussionen. Beim Erneuerungsprozess der SPD müssten nun Taten folgen, sagte sie ebenfalls im Deutschlandfunk.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.