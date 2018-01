CDU, CSU und SPD haben bei einem Treffen in Berlin die Sondierungsgespräche über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung vorbereitet und dafür einen Fahrplan erstellt.

Demnach beginnen die Verhandlungen am Sonntag Mittag in der Parteizentrale der SPD, wo dann auch am Donnerstag nächster Woche die Abschlussrunde stattfinden soll. In einer gemeinsamen Stellungnahme der Partei- und Fraktionsvorsitzenden heißt es, das Vertrauen sei gewachsen, und man gehe optimistisch in die Gespräche. Am Ende solle es eine gemeinsame Erklärung geben.



Die Sozialdemokraten wollen erst dann entscheiden, ob sie tatsächlich über eine Wiederauflage der Großen Koalition verhandeln. Wegen des Ergebnisses der Bundestagswahl hatte die SPD-Führung zunächst entschieden, dass die Partei in die Opposition gehen solle. Nach dem Scheitern der Sondierungsverhandlungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen beschloss ein SPD-Parteitag dann die Kehrtwende.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.