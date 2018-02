SPD-Generalsekretär Klingbeil hat ein positives Fazit der bisherigen Koalitionsverhandlungen gezogen.

Klingbeil sagte am Abend, die Unterhändler seien gestern große Schritte vorangekommen. Bei den Beratungen heute wolle man versuchen, sich auch bei den Themen Wohnen und Arbeitsmarktpolitik zu einigen. In diesen Bereichen gibt es noch Konflikte zwischen CDU, CSU und SPD. CSU-Generalsekretär Scheuer sagte, trotz aller strittigen Punkte hätten die Verhandler das Ziel, am Sonntag zum Abschluss zu kommen.



Gestern hatten sich die Unterhändler der Parteien unter anderem auf ein Einwanderungsgesetz geeinigt, und darauf, dass die Zuwanderungszahlen die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen sollen. Das Kindergeld soll in zwei Schritten um insgesamt 25 Euro erhöht werden, und der Kinderzuschlag für Geringverdiener soll steigen.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.