Unerbittlich werde er sein, hatte Emmanuel Macron stets betont, wenn es um die von ihm angestrebte Erneuerung des politischen Lebens in Frankreich ging. Er scheint es ernst zu meinen und hatte doch auch keine andere Wahl.

Ein Justizminister Francois Bayrou, der ein Gesetz erarbeitet hat, mit dem Interessenskonflikte von Politikern und Parteien vermieden werden sollen und der als Parteichef selber demnächst auf der Anklagebank sitzen könnte, ist nicht vorstellbar.

Seine Partei MoDem/Mouvement Démocrate soll Mitarbeiter ihrer EU-Abgeordneten in Brüssel für Arbeiten in der Parteizentrale in Paris eingesetzt haben. Veruntreuung von EU-Geldern lautet der Vorwurf, die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt. Als Justizminister wäre Francois Bayrou oberster Dienstherr derer gewesen, die gegen ihn vorgehen – er musste zurücktreten.

Gehen mussten auch die anderen MoDem-Mitglieder seiner Regierung: Die gewesene Europaministerin Marielle de Sarnez war jahrelang eine der engsten Mitarbeiterinnen Francois Bayrous in der Partei. Und sie war langjährige EU-Abgeordnete.

Macron macht den ganz großen Schnitt

Genau wie Sylvie Goulard, mit der Macron eine Verteidigungsministerin verliert, die gemeinsam mit Deutschland, dessen Sprache sie perfekt beherrscht, eine europäische Verteidigungspolitik entwerfen sollte.

Zwei kompetente Ministerinnen, überzeugte Europäerinnen: Der ebenso leidenschaftliche Europäer Macron wird sie vermissen. Doch effizient und ergebnisorientiert vorzugehen, ist sein Markenzeichen geworden. Und so nutzt er den traditionell nach den Parlamentswahlen vorgesehenen Rücktritt der Regierung mit anschließender Neuwahl durch das neue Parlament: für den ganz großen Schnitt.

Denn Hunderte neuer Abgeordneter sitzen in diesem Parlament, sie wurden gewählt, weil die Bürger von den alten Volksvertretern und ihren Parteien genug haben, von den Jahrzehnten ständiger Querelen und Vorwürfe, von Skandalen oder vermeintlichen Skandalen. Selbst, wer auch nur in den Ruch kommt, mit Amtsmissbrauch und Parteienfilz etwas zu tun oder zu tun gehabt zu haben, stellt für Emmanuel Macrons ehrgeizigen Pläne eine ständige Bedrohung dar, will er doch das Vertrauen der Franzosen in die Politik wiederherstellen.

Hohe Ansprüche an moralische Integrität

Mit diesen hohen Ansprüchen an die moralische Integrität seiner Minister geht Macron kein geringes Risiko ein. Sobald neue Verdächtigungen gegen Mitglieder seiner Regierung laut würden, bliebe ihm wenig mehr, als den eingeschlagenen radikalen Weg fortzusetzen – und kompetente Minister findet man nicht an jeder Straßenecke.

Dass es neue Verdächtigungen geben wird, ist leider alles andere als ausgeschlossen: Denn im Kern geht es bei den vorliegenden Fällen nicht um mögliche Verfehlungen Einzelner, sondern um Ermittlungen gegen ein seit Jahrzehnten gewachsenes System der Parteienfinanzierung aus öffentlichen Kassen. Da kann noch so manche Ungereimtheit, so mancher Vorwurf ans Tageslicht gezerrt werden.

Es ist das erste Mal, dass Emmanuel Macron Schwierigkeiten hat mit seinem Projekt. Er hat entschlossen gehandelt – und geht vielleicht sogar gestärkt daraus hervor.

Jürgen König (Deutschlandradio/ Bettina Straub)Jürgen König, geb. 1959, Journalist, Autor, Moderator. Studierte Musikwissenschaft und Neue deutsche Literatur in Hamburg und Berlin. Von 1991 bis 1996 freier Kulturkorrespondent in Paris, seither für Deutschlandradio tätig als Redakteur und Moderator, Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio von 2010 bis 2013, im Anschluss Redaktionsleiter von "Studio 9 - Kultur und Politik". Seit Januar 2016 Korrespondent in Paris.