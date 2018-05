Regierungsbildung in Italien

In Italien ist die Regierungsbildung vorerst gescheitert. Der designierte Ministerpräsident Conte verzichtet auf sein Amt und gab seinen Auftrag zur Regierungsbildung an Staatspräsident Mattarella zurück, wie der Präsidentenpalast in Rom nach einem Treffen zwischen Mattarella und Conte mitteilte. Mattarella hatte sich geweigert, den Euro-Skeptiker Savona als Wirtschaftsminister zu akzeptieren.

Die rechtsgerichtet Lega, die sich mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung auf eine Koalition geeinigt hatte, wollte in dem Streit um Savona nicht nachgeben. Die beiden EU-kritischen Parteien wollten die Sparpolitik im hoch verschuldeten Italien beenden und waren damit auf Konfrontationskurs zur EU gegangen.



Nun könnte es in Italien Neuwahlen geben. Mattarella sagte, er werde zügig eine Entscheidung treffen.

