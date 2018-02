Die Unionsparteien und die SPD wollen heute ihre Koalitionsverhandlungen abschließen.

Zunächst wollen beide Seiten in der SPD-Zentrale in Berlin zu getrennten Beratungen zusammenkommen. Später sollen dann die 15 Unterhändler um die Parteivorsitzenden Merkel, Seehofer und Schulz tagen. Ob die Verhandlungen tatsächlich wie vorgesehen heute beendet werden können, ist offen. Die Parteien haben für alle Fälle zwei Reservetage eingeplant.



Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Brömer, sagte gestern Abend in Berlin, der Koalitionsvertrag nehme langsam Gestalt an. Noch sei aber nicht alles unter Dach und Fach. Bei den Themen Arbeit, Gesundheit und Wohnen gebe es noch Differenzen.

