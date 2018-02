CDU, CSU und SPD haben für heute ihre Koalitionsverhandlungen beendet. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Brömer, sagte in Berlin, der Koalitionsvertrag nehme langsam Gestalt an. Ob er zum Abschluss komme, werde man erst morgen konkreter sagen können. Noch sei nicht alles unter Dach und Fach.

Unter anderem bei den Themen Arbeit, Gesundheit und Wohnen gebe es noch Differenzen, meinte Grosse-Brömer. Bis morgen sollen die Verhandlungen eigentlich beendet sein, es sind aber auch noch zwei Reservetage eingeplant.



Fortschritte gab es heute unter anderem in den Themen Umwelt und Landwirtschaft. So sollen die CO2-Einsparungen in den Bereichen Verkehr und Industrie gesetzlich verbindlich festgelegt werden. Auch wird der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht weiter gedeckelt. Der Einsatz des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat wird den Parteien zufolge so schnell wie möglich beendet. Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen soll verboten werden.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.