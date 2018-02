Mehrere ostdeutsche Politiker haben angesichts der bekannt gewordenen Details über das Kabinett der Großen Koalition Bedenken geäußert.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff bedauerte das Fehlen eines ostdeutschen Politikers unter den Ministerkandidaten. Auch nach fast drei Jahrzehnten Deutscher Einheit seien die Interessen und Bedürfnisse in Ost und West unterschiedlich, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Ähnlich äußerte sich der CDU-Vorsitzende von Thüringen, Mohring. Er sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Problemlagen im Osten des Landes müssten auch am Kabinettstisch präsent sein. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke - SPD - wies darauf hin, dass es auch in einer neuen Bundesregierung wieder einen Ost-Beauftragten geben solle. Er habe dies mit SPD-Chef Schulz besprochen.

