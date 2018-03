Für den Fall eines Neins der SPD-Basis zu einer erneuten Großen Koalition wird über mögliche Folgen diskutiert.

Der FDP-Vorsitzende Lindner schloss erneute Jamaika-Sondierungen mit Union und Grünen aus. Die sauberste und klarste Lösung seien Neuwahlen, sagte er der Funke Mediengruppe. Ähnlich äußerte sich CSU-Vize Weber und nannte das Szenario einer unionsgeführten Minderheitsregierung "abenteuerlich". Das parlamentarische System in Deutschland sei auf stabile Mehrheiten ausgerichtet. Andernfalls würde sich Deutschland als wesentlicher Faktor in Europa und der Welt abmelden. Die SPD warnte Weber im Fall eines Neins vor einem Weg in die Bedeutungslosigkeit.



Die Linken-Fraktionschefin Wagenknecht warb für eine linke Sammlungsbewegung, die in Deutschland auch auf offenen Listen zur Bundestagswahl antreten könne. Der "Rheinischen Post",

sagte sie, sein solche könne auch denjenigen ein Angebot machen, die früher einmal SPD oder auch Grüne gewählt haben, aber mit dem Kurs ihrer Parteien nicht mehr einverstanden seien.

