Kurz vor dem Parteitag der SPD setzen mehrere einflussreiche Landesverbände die Parteiführung um den Vorsitzenden Schulz weiter unter Druck.

In Berlin will sich der Vorstand heute mit Forderungen aus Nordrhein-Westfalen und Hessen im Hinblick auf Nachbesserungen beim Sondierungsergebnis mit der Union befassen. In einem Entwurf für einen gemeinsamen Antrag fordern die beiden Landesverbände substanzielle Verbesserungen bei den Themen sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen, Krankenversicherung und Familiennachzug von Flüchtlingen. Möglich ist, dass der SPD-Vorstand seinen Leitantrag für den Parteitag in Bonn erweitern wird. Bisher werden darin Koalitionsverhandlungen auf Basis der Sondierungsergebnisse und des eigenen Wahlprogramms empfohlen. Morgen sollen rund 600 Delegierte entscheiden.



Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.