SPD-Fraktionschefin Nahles hat parteiinterne Kritiker vor den Folgen eines Neins zu Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU gewarnt.

Einen Tag vor dem Sonderparteitag in Bonn sagte sie der "Welt am Sonntag", in diesem Fall käme es zu einer riskanten Neuwahl für die Sozialdemokraten. Zudem würde das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik einen Schlag erhalten. Nahles fügte hinzu, sie rechne jedoch mit einer Mehrheit für die Aufnahme Koalitionsgespräche.



Die SPD-Landesverbände in Nordrhein-Westfalen und Hessen setzten die Parteiführung weiter unter Druck. Zur Stunde berät der Vorstand über deren Forderungen nach Änderungen am Sondierungsergebnis mit der Union. Sie fordern substanzielle Verbesserungen bei den Themen sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen, Krankenversicherung und Familiennachzug von Flüchtlingen. - Der SPD-Parteitag in Bonn soll morgen

über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.