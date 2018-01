In Berlin dauern die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD an.

Spätestens heute Nacht soll feststehen, ob die Parteien genügend Gemeinsamkeiten für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sehen. Die SPD-Spitze braucht dafür zusätzlich die Zustimmung der Basis, die am 21. Januar entscheiden soll. Zentrale Fragen zu den Themen Migration, Finanzen, Gesundheit, Pflege, Renten und Europa waren zuletzt noch offen. Eine Einigung gab es dem "Handelsblatt" zufolge darauf, das in der vergangenen Wahlperiode gescheiterte Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit einzuführen. Ungeklärt sei aber noch, ab welcher Betriebsgröße die Regelung gelten soll. Im Bereich der Landwirtschaft soll der Einsatz des umstrittenen Pflanzengifts Glyphosat langfristig verboten werden. Auch wollen die Parteien im Falle einer Großen Koalition die Nutztierhaltung verbessern. So soll etwa ein Tierwohl-Label eingeführt und das Töten von Eintags-Küken verboten werden.

